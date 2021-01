Po hromosvodu šplhal na balkóny pro kola, kradl i u seniorů, šel do vazby

Ze zločinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody obvinil vyšetřovatel mostecké policie 46letého muže z Mostu. Muž měl krást v domě pro seniory a kradl ve dvou případech i z balkónů v Mostě. Krást měl v době vyhlášeného nouzového stavu, takže ho soud může poslat do vězení až na osm let. Protože je obava, že by v trestné činnosti pokračoval i nadále, vyšetřovatel podal podnět k návrhu na vazební stíhání. Mostečan byl soudem v Mostě do vazební věznice poslán.

V prvním případě měl muž v časně ranních hodinách zamířit v Mostě k vytipovanému objektu pro seniory, kde hodlal krást. Všiml si otevřeného okna na ventilačku, které překonal, a následně vnikl dovnitř budovy. Tam ho přistihla zaměstnankyně zařízení. Vetřelec se dal na útěk, stihl však odcizit několik balení s pracími prostředky a aviváže, vše v hodnotě téměř dva tisíce korun. Lup prý zahodil, protože se s ním nechtěl tahat.

Poblíž centra Mostu měl Mostečan vyšplhat u panelového domu po hromosvodu na balkón ve 4. patře a z něj měl po lanku spustit dvě horská jízdní kola v hodnotě 21 tisíc korun. Odcizená kola údajně obviněný prodal, komu, však neuvedl. Na sídlišti Výsluní měl stejným způsobem vylézt na lodžii ve druhém poschodí a z ní spustil po provaze dolů na zem pánské jízdní kolo. Měl ale smůlu, spařil ho totiž svědek. Na útěku kolo odhodil do trávy a nakonec byl dopaden policejní hlídkou nedaleko místa činu. Podnikavec skončil v policejní cele. Kolo majitel získal zpět.