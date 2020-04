Krajská hygienická stanice eviduje v Ústeckém kraji v pondělí 6. 4. 286 pozitivních ( k 5. 4. bylo 273 pozitivních), 17 uzdravených a 3 úmrtí

OKRESY:

Litoměřice 128 (včera 116)

Ústí nad Labem 67 (včera 67)

Děčín 37 (včera 36)

Most 16 – z toho Most 6, Litvínov 10 (včera Most 16 – z toho Most 6, Litvínov 10)

Teplice 16 (včera 16)

Chomutov 12 (včera 12)

Louny 10 (včera 10)