Pořiď si hru AUTODROMU MOST „Člověče, předjeď mě“ a zažij adrenalin v závodu s Tomášem Engem

Toužíš po tom, natřít to těm nejlepším jezdcům, kteří se ukázali na mosteckém okruhu? Předjeď Tomas Enge, nebo Adam Lacko V nové deskové hře Člověče, předjeď mě!, kterou nabízí AUTOROM MOST.

Figurky jsou známí jezdci, kteří se během své kariéry zúčastnili některého z podniků na našem okruhu. Každý se tak může na chvíli stát Adamem Lackem, Klausem Ludwigem nebo třeba i Tomášem Engem, zajet po okruhu co nejlepší stopu a vyvarovat se nehod.

Hra nabízí několik modifikací, jež představují stěžejní závodní víkendy našeho současného kalendáře. Například Czech Truck Prix, ADAC GT Masters či závod NASCAR.

Kupuj na: https://bit.ly/clovecenezlobse_adm

Cena: 199 Kč

Hra pro dva až čtyři hráče vychází z oblíbené tradiční stolní hry Člověče, nezlob se.