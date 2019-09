Podezřelý z krádeže bodl pracovníka ostrahy a utekl, policie ho našla

Dobrou práci odvedli policisté hlídkové služby spolu s kolegy obvodního oddělení Most Zahradní a kriminalisty. Podařilo se jim jednak odhalit totožnost muže, který měl napadnout nožem pracovníka ostrahy mosteckého supermarketu krátce po krádeži a posléze ho i vypátrat. V úterý ho policisté zadrželi v jednom bytě na sídlišti Zahradní. Muž ve věku 34 let měl v neděli v poledne v prodejně na sídlišti Zahradní v Mostě odcizit drogistické zboží za 284 korun, které si ukryl do tašky a následně odešel z prodejny bez zaplacení. Pracovník ostrahy ho zastavil jako podezřelého a vyzval ho k vrácení věcí. Muž mu nechtěl vydat tašku s lupem a zrychloval svoji chůzí a poté ostraze vyhrožoval bodnutím. Pracovník prodejny opakovaně požadoval vrácení lupu, když na něj náhle a nečekaně podezřelý zaútočil s nožem v ruce a bodl ho do paže. Pak i s nožem z místa rychle zmizel. Napadený skončil se zraněním v nemocnici s bodnou ránou, která si vyžádá operativní zákrok s dobou léčením déle jak 42 dní. Vyšetřovatel nyní muže obvinil z přečinu výtržnictví, krádeže a zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Za podobné jednání byl obviněný již v posledních třech letech potrestán a trest vykonal letos v květnu. Vyšetřovatel podal podnět k vazebnímu stíhání obviněného. Tomu za toto jednání hrozí trest odnětí svobody na tři léta až deset let.