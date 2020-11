Policisté a státní zástupci předali dnes mosteckým zdravotníkům energetické potravinářské produkty

Mostečtí policisté a státní zástupci Okresního státního zastupitelství v Mostě předali zdravotníkům mostecké nemocnice potravinářské energetické výrobky. Uvědomují si totiž současnou nelehkou situaci zdravotníků, kteří pracují s maximálním nasazením a mnohdy ani nemají čas se občerstvit.

S prvotním nápadem přišel minulý týden vedoucí oddělení hlídkové služby Martin Kovács, který se státní zástupkyní Okresního státního zastupitelství Most Lenkou Pastyříkovou oslovili zdravotníky s tím, že by jim rádi poděkovali za jejich obětavou a náročnou práci předáním osobního daru. V pátek večer pak Martin Kovács předal covidové jednotce nový kávovar s kapslemi, které spolu s Lenkou Pastyříkovou zakoupili. K tomuto daru přispěl finančně i ředitel mostecké policie Jiří Volprecht. A nezůstalo jen u této akce. Následně se přidali i jednotliví policisté z hlídkové služby a zaměstnanci mosteckého Okresního státního zastupitelství. Ti mezi sebou vybrali další částku a zdravotníkům zakoupili výrobky, které přispějí k rychlému dodání energie, kterou zdravotníci v této těžké době nutně potřebují. Proteinové tyčinky, energetické nápoje, hroznový cukr, sojové produkty, džusy, trvanlivé pečivo dnes zdravotníkům, kteří stojí v první linii, předal osobně ředitel mostecké policie Jiří Volprecht, okresní státní zástupkyně OSZ Most Naďa Voláková, výše uvedení Martin Kovács a Lenka Pastyříková jako vyjádření podpory a solidarity. Další dar covidovým jednotkám chce ještě předat Okresní státní zastupitelství v Mostě.