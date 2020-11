Na menší omezení by se měli připravit od 3. do 15. listopadu návštěvníci jezera Most. Bude zde probíhat oprava povrchu na cyklotrase 3113, která vede lesnicky rekultivovanou Střimickou výsypkou z Mostu do Braňan. Výsledkem prací bude zkvalitnění povrchu cyklotrasy. Buďte při projíždění vyznačených míst opatrní.