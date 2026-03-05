Policisté zachraňovali život, pomohl přístroj, který vyhodnotil zástavu srdce

Poslední únorový den se v Mostě odehrála dramatická chvíle, ve které šlo o život. Opět se ukázalo jak potřená je dostatečná vybavenost a připravenost policistů. Hlídka v ranních hodinách zapnula maják a spěchala do ulice Růžová. Tam před vchodem ležel starší muž, který nejevil známky života. „Rozhodně velké poděkování patří muži, který byl na cestě ke svému vozidlu. Ten spatřil opuštěné chodítko, což upoutalo jeho pozornost. Opodál uviděl na zemi bezvládně ležící osobu. Tu oslovil a zkusil reakční podnět. Starší osoba nereagovala, proto muž bez váhání přistoupil k resuscitaci. Včasnost pomoci určitě sehrála důležitou roli,“ popisuje Václav Krieger z oddělení tisku a prevence KŘP Ústeckého kraje.
V záchraně života pokračovali přivolaní policisté, kteří reagovali rychle a profesionálně. Jejich vůz byl hlavně vybavený defibrilátorem a to bylo klíčové. Od prvotního zachránce si policisté muže převzali, poskytli mu první pomoc a pokračovali v nepřímé masáži srdce. Připojili elektrody přístroje AED, který vyhodnotil zástavu srdce a doporučil výboj. Policisté svými silami pokračovali v resuscitaci až do příjezdu záchranné zdravotnické služby. Žlutě odění profíci přenesli seniora do svého vozidla, kde se všem přítomným ulevilo. Díky duchapřítomnosti všech účastníků se podařilo obnovit životní funkce osoby. Díky týmové práci byl zachráněn život muže, který byl převezen ve stabilizovaném stavu do nemocnice. „Opět se ukázalo, jak důležité je mít potřebné vybavení po ruce, ale i to, jak dobře jsou policisté připraveni k výkonu služby. Jsme hrdí na naše kolegy a zároveň děkujeme všem, kteří se v podobných situacích nebojí jednat. Tento případ je důkazem toho, že znalost první pomoci může rozhodovat o životě a smrti už od prvních vteřin,“ dodává Václav Kreger.