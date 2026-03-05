Most bude 7. března hostit Velkou cenu v krasobruslení

Zimní stadion bude hostit v sobotu 7. března už třináctý ročník závodu Velká cena v krasobruslení. Tradiční sportovní akci pořád mostecký oddíl krasobruslení a závod je součástí Poháru Českého krasobruslařského svazu.
Do Mostu dorazí přibližně 120 závodnic ze 40 klubů z celé České republiky. Soutěžit budou v několika věkových i výkonnostních kategoriích, od nováčků až po kategorii Adult. Diváci tak budou mít možnost sledovat jak první soutěžní kroky začínajících krasobruslařek, tak i zkušenější závodnice.
Domácí oddíl bude reprezentovat šest mosteckých krasobruslařek, které se představí před vlastním publikem. Součástí programu bude také nesoutěžní vystoupení šesti nejmenších dětí, které se na ledě ukážou především rodičům a zároveň získají první zkušenosti s vystoupením před diváky.
Velká cena Mostu každoročně nabízí pestrou podívanou plnou sportovních výkonů i emocí. Pro diváky je to jedinečná příležitost vidět krasobruslení zblízka a podpořit mladé sportovce. Závod tak znovu potvrdí své místo mezi významnými krasobruslařskými akcemi v regionu. Vstup na akci je zdarma.