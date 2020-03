Poplatky za psy a za odpad se v Litvínově odsouvá

Plánovaná distribuce složenek v Litvínově na místní poplatek za odpad a ze psů nebude probíhat během května. Odkládá se na jiný termín.

Litvínovská radnice žádá občany, aby hradili místní poplatky nejlépe převodem na bankovní účet města Litvínova č. 19-0000921491/0100. Potřebné údaje k platbě (variabilní symbol, částku) lze zjistit u pracovnic na úseku poplatků a pohledávek Městského úřadu Litvínov, a to e-mailem nebo telefonicky. Občané, kteří nemají možnost zaplatit poplatek bezhotovostně, by měli odložit svou návštěvu úřadu a poplatek uhradit později. Městský úřad Litvínov nebude do 31.8. penalizovat úhradu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku ze psů. Poplatky jsou jinak splatné do 30.06.

Kontakty pracovnic MěÚ Litvínov

kvetoslava.cibrikova@mulitvinov.cz tel.: 476 767 823

romana.cerna@mulitvinov.cz tel.: 476 767 816

jitka.havlickova@mulitvinov.cz tel.: 476 767 817

petra.minarikova@mulitvinov.cz tel.: 476 767 824

Úřední hodiny:

Pondělí 14 – 17 hodin a Středa 14 – 17 hodin