Dnes se můžete připojit k celosvětové kampani „Hodina Země“, v temnotě se ocitne i hrad Hněvín

Dnes, v sobotu 28. března zhasne od 20.30 do 21.30 hodin nasvícení hradu Hněvín. Město se tímto symbolickým gestem připojí k celosvětové kampani Hodina Země. Do akce se mohou zapojit i Mostečané. Symbolickým zhasnutím dají najevo svou podporu ochraně životního prostředí a připomenou, že vědí o změně klimatu, a že se chtějí podílet na jeho řešení.

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody. První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii. Cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Od roku 2010 se koná i v České republice. Do loňské Hodiny Země 2019 se zapojilo rekordních 165 obcí.

Podrobnosti o akci je možné získat na webových stránkách www.hodinazeme.cz.