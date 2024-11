Pozor na důvěru k umělé inteligenci

Žena z Mostu přišla o 1 400 000 korun, protože naletěla Tereze Pergnerové, která byla vytvořena umělou inteligencí. I přes četná varování policie v souvislosti s rozsáhlými podvody, které jsou páchané ve virtuálním prostředí, chtěla poškozená rychle zbohatnout. Udělala hned několik zásadních a špatných rozhodnutí. Na konci září ji na internetu zlákala nabídka investic do kryptoměn, kde hlavní roli sehrála právě osoba Terezy Pergnerové. To ženu pravděpodobně přesvědčilo o důvěryhodnosti reklamy. Chyba! Bohužel jí zbyly jen oči pro pláč. Zájemkyně vyplnila kontaktní údaje a byla telefonicky oslovena neznámým mužem. Ten se představil jako bankéř společnosti, který má investice na starosti. Pro pohodlnější práci ženě doporučil, aby si do svého počítače nainstalovala program, který umožňuje vzdálený přístup do zařízení. To poškozená nepochopitelně podle pokynů neznámého muže udělala. Chyba! Podvodník už měl přístupy k bankovním účtům a začal přesouvat peníze, tedy investovat. Platby podvedená vesele potvrzovala ve svém mobilu. Ani reálný hovor z banky, s dotazem na uskutečněné platby, nepřesvědčil ženu o nekalosti.





Neznámého pachatele v internetovém bankovnictví zaujala i předschválená půjčka na jednom z jejích účtů. O tu společně požádali s tím, že se celá půl miliónová částka proinvestuje a vydělá se na tom. Bedlivě několik týdnů sledovala graf ve fiktivní aplikaci, na kterou byla odkázána. Tam se vložené peníze rozmnožovaly a křivka měla stoupající tendenci. Výdělek se vyšplhal už na 116 tisíc dolarů a k vyplacení bylo potřeba dalších 11 tisíc dolarů. To už žena neměla, a proto si vzala další půjčku skoro 350 tisíc korun, kterou celou odeslala. Chyba! Nabádání muže k dalším půjčkám už podvedená naštěstí odmítla. Místo pohádkového bohatství se její bankovní účet razantně ztenčil a včetně dlužných peněž přišla o 1 400 000 korun.

V souvislosti s tímto případem policisté opakovaně varují občany před útoky neznámých podvodníků, ale i na pochybné reklamní inzerce, které slibují nereálné zvýhodnění naspořených finančních prostředků. Vždy pečlivě zvažte, kam své úspory posíláte. Zde platí přísloví „dvakrát měř, jednou řež.“ Cílem útočníků je oklamat osobu, pod různými legendami. Ať už jsou investice, napadené bankovní účty nebo osoba vydávající se za amerického vojáka na misi. Záměr je vždy stejný, a to obrat oběť o peníze.