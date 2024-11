S NOVÝM AUTOBUSOVÝM NÁDRAŽÍM SE MÁ ZAČÍT PŘÍŠTÍ ROK

Mostečané se dočkají nového autobusového nádraží. S výstavbou se začne v příštím roce. Autobusový terminál vyjde na 80 mil. Kč bez DPH.

Radní schválili vyhlášení nové veřejné zakázky. „Veřejnou zakázku vyhlašujeme opakovaně. První byla zrušena, protože se objevila řada dodatečných dotazů. Objevily se i nesrovnalosti v projektové dokumentaci, které projektant upravil v souladu s požadavky,“ zdůvodnil primátor Marek Hrvol.

Most bude usilovat o 85 procent dotace. „Využili jsme nové dotační tituly, kde máme větší šanci na získání ještě vyšší podpory nežli v prvním případě. Původně jsme měli přislíbenou částku ve výši 47 milionů korun a nyní dosáhneme na maximální částku ve výši 62 miliónů korun,“ uvedla radní Jana Falterová Zudová. Pokud by město dotace nezískalo, projekt by odložilo. Takovou alternativu si ale radnice nepřipouští. „Dotace je více než pravděpodobná. Máme alokované dotační prostředky. Dotace jsou řešeny přes IROP v prvním stupni. Výzva by se měla opětovně vyhlásit na přelomu roku,“ informovala radní.

Realizace autobusového nádraží je naplánována na roky 2025 – 2026. „Vysoutěžit by se mohlo na přelomu roku a následně uzavřít smlouva se zhotovitelem. V jarních měsících by se mohlo začít se stavbou,“ mapuje primátor.

Během stavby by cestující neměli být nijak omezeni. „Částečné omezení v průběhu realizace očekáváme, týkat se bude ale dopravního podniku, nikoliv cestujících. Nádraží vzniká na ploše, kde dnes nic v podstatě není – v levé části od stávajícího vlakového nádraží. V rámci projektu se bude například vytvářet nové zázemí pro řidiče a stávající bude zdemolované. Omezení se proto dotkne i řidičů,“ vyjmenoval Marek Hrvol. Město by posléze na nový autobusový terminál soustředilo veškerou autobusovou dopravu z města, a to nejen místní, ale i meziměstskou i mimoměstskou. Bude se proto vyjednávat s dopravci.

Ostudou přednádraží je dlouhá léta nevyužitý prostor starého autobusového terminálu. Pozemky se zaniklým autobusovým nádražím vlastní společnost BUSCOM. S ní město v minulosti vyjednávalo a chtělo pozemky odkoupit, aby mohlo vybudovat terminál zde. „BUSCOM měl sice vůli k prodeji, ale za zcela nesmyslnou cenu. Jednali jsme s nimi opakovaně, ale nikam to nevedlo. Museli jsme proto najít alternativu. Nové autobusové nádraží by zde bylo ideální. Tato část proto zůstává i dál nevyužitá a zdevastovaná,“ připomněl primátor.