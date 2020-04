Pozvánka do virtuálního kina 15.4.: Cesta kolem světa

Když nesmí diváci k nám, přichází kino k vám do obýváku!

Ve středu 15. dubna projekt „Vašekino“ promítá film Cesta kolem světa.

Ondřej Sokol a Lukáš Pavlásek se s filmovým štábem v čele s režisérem Danem Svátkem a kameramanem Jakubem Šimůnkem rozhodli natočit cestopisný seriál, jaký nikdo nikdy neviděl. To se jim skutečně povedlo… Z navštívených zemí toho divák zatím moc neviděl, zato jejich kamery zaznamenaly jeden průser za druhým. A proto mohl vzniknout tento film… Dozvíte se, co se těmto dvěma komikům, kteří se chtěli přiblížit slávě Zikmunda a Hanzelky, během 80 dní na cestě kolem světa stalo. Nakonec se totiž z ambice vyrobit „cestopis snů“ stává šílený až dobrodružný a akční úprk přede všemi a vším, kdo a co se pro ně na cestě kolem zeměkoule stalo životu nebezpečným

Jak „jít“ do kina?

Stačí si daný den do 19.00 koupit vstupenku, která vám přijde do e-mailu s unikátním kódem. Ten zadáte na webu www.vasekino.cz a můžete koukat. Jak si připravit doma počítač, aby byl stream z virtuálních kin nejkvalitnější najdete zde www.digitalnikino

O CO SE JEDNÁ?

Jde o dočasné virtuální kino v obýváku našich diváků. Z České republiky vytvoříme jedno velké virtuální jednosálové kino se stejným programem v pravidelných hracích profilech. Budeme se maximálně snažit přiblížit filmovému zážitku z vašeho oblíbeného kina. Prodej lístků bude probíhat on-line pomocí prodejních systémů jednotlivých kin. Divák tak má možnost vyjádřit solidaritu se svým kinem a podpořit ho v této těžké době, aby vůbec existovalo.

PRO DIVÁKY

Proč se dívat na filmy zrovna na vasekino.cz?

Nejedná se o klasické VOD. Je to jediný projekt, který nabízí možnost podpořit vaše místní kino, které je momentálně zavřené. Po skončení mimořádné situace a otevření kin bude tento virtuální kanál uzavřen. Vaše kino navíc nabízí exkluzivní obsah od českých distributorů a producentů, filmy uvedené zde nemůžete streamovat nebo stáhnout na jiných VOD platformách.

Jak na to? program najdete například na www.citadela-litvinov.cz. Prostřednictvím on-line předprodeje zakupte vstupenku, jednotná cena je 70 Kč. Prodej končí vždy hodinu před projekcí (při promítání od 20.00 tedy v 19.00). Na e-mail obdržíte vstupenku s přístupovým kódem, filmy budou promítány na webové stránce www.vasekino.cz. Po otevření stránky najděte Kino Citadela, zadejte kód a dívejte se. Spouští se vždy 20 minut před projekcí.

A co ještě?

Jako do kina přijďte i do toho virtuálního o 30 minut dříve, ať se vyhnete “zácpě” při zadávání kódu. Film začíná přesně a nelze ho pozastavit ani posouvat, tedy jako v kině. Film se promítá bez pauz a bez reklam. Reklamy a trailery běží 20 minut před projekcí. Jeden kód odemkne pouze jedno zařízení (mobil, tablet, PC)