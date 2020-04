Hasiči zasahují v duchcovské sklárně

Devět hasičských jednotek vyjelo do sklárny v Bílinské ulici v Duchcově, kde praskla vana na tavení skla, a tavené sklo teče do sběrné jímky. Hasiči ochlazují, aby nechytlo nic okolo. Byl vyhlášen třetí stupeň poplachu z důvodu počtu nasazených jednotek.

Podle mluvčí krajských hasičů tu budou hasiči zasahovat nejméně do úterý. „Taveninu ochlazujeme a zabraňujeme tomu, aby se nerozšířila někam, kde by mohla něco zapálit. Nehoda se obešla bez zranění,“ uvedl Lukáš Marvan a upozornil, že bude trvat poměrně dlouhou dobu, než tavenina úplně vychladne.