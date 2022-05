Přednáška „Po někom potopa, po nás uklizeno“ dnes ve Studiu3

Mostecké Studio3 Ponte records (pod městskou knihovnou) uvede dnes 23. května od 17 hodin přednášku „Po někom potopa, po nás uklizeno – Rekultivace na Mostecku“

tTématem je tvorba krajiny s rekultivovanými plochami, které našly nové využití po těžební a průmyslové činnosti. Autoři ukáží, že na základě dlouhodobých zkušeností s rekultivační činností lze vytvořit plněhodnotnou funkční krajinu, která po následné realizaci revitalizačních a resocializačních záměrů odpovídá potřebám lidí v 21. století.

Autoři dále upozorní na skutečnost, že doposud existovala v plánování následných kroků po ukončení těžby určitá koordinace či shoda, která vycházela z „Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“. Podle autorů by se mělo dbát i do budoucna na koordinaci v celé oblasti Mostecké pánve, a tím co nejvíce eliminovat vznik neperspektivních oblastí či podnikatelských záměrů.

Autoři přednášky Ing. Miroslav Seidl, Ph.D. a Bc. Dominika Müllnerová se dlouhodobě věnují tvorbě krajiny v okolí jezera Most.

Vstupné: 60 Kč