Unikátní vystoupení v Rokáči Vinohrady, zahraje kapela KOLOSTUJ

Mostecký hudební spolek vás zve do Rokáče Vinohrady na koncert. V pátek 27. května budete mít unikátní možnost vidět a slyšet kapelu KOLOSTUJ (na úvodním snímku), která působí na hudební scéně neuvěřitelných 47 let. V mosteckém Rokáči Vinohrady zahrají spolu kapelou DORISS.

Kapela KOLOSTUJ byla založena v roce 1975. Název kapely vznikl v době normalizace, podle historické teplické pověsti. Kolostuj byl totiž zeman, který objevil léčivé prameny na jejichž základech vznikly v Teplicích lázně. KOLOSTUJ hrají poprockovou muziku, jsou jediná živá kapela která v Teplicích přežila totalitní režim. Na teplických akcích mají vždy vyprodáno už čtrnáct dní předem.

Před pár lety dala tlupa teplických muzikantů dohromady osobitý rockový projekt DORISS. Přestože se jedná o poměrně novou kapelu, její členové se pohybují na hudební scéně už více jak třicet let, coby členové úspěšných kapel. Hráli s Jolly Joker and the PBU, vyhráli soutěž na rádiu Sever a vystupovali na Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. Před dvěma lety jste je mohli vidět v Rokáči Vinohrady s Black Sabákou a jistě jste viděli i jejich klip k Jízdě na červencové TV Rockparádě. DORISS je prostě rocková kapela s vlastní tvorbou a vlastní tváří.

Doprovodná kytara, zpěv, texty: Honza Majerik

Sólová kytara: Vláďa Straka

Baskytara: Míra Steiger

Bicí: Aleš Přibyl

Rezervace vstupenek na e-mailu rezervace@rokac-vinohrady.cz

Uveďte jméno, datum koncertu, počet osob a telefonní kontakt. Poté si vstupenky vyzvednete v den konání koncertu od 19:00 do 20:00