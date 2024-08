Proudem zasažený orel mořský je zpět ve volné přírodě

Jeden příklad vypovídá za všechny o aktivitách Českého svazu ochránců přírody, jehož činnost od letošního roku podporuje také Nadace ORLEN Unipetrol. Ornitologům ze záchranné stanice v Huslíku u Poděbrad se podařilo uzdravit a vrátit do volné přírody zraněnou samici orla mořského. Díky GPS monitoringu je nyní navíc možné sledovat její pohyb.

„Jsme rádi, že můžeme společně s ornitology ze záchranných stanic pomáhat zhruba 30 orlům a sokolům, kterým osud nepřál. Díky odborné pomoci je možné tyto dravce v mnoha případech plně vyléčit a dokonce i vypustit zpět do volné přírody,“ říká k podpoře Českého svazu ochránců přírody Lucie Pražáková, ředitelka Nadace ORLEN Unipetrol.

V dubnu loňského roku se do záchranné stanice Huslík dostala samice orla mořského, která utrpěla krvavou nekrotickou ránou na pařátu způsobenou elektrickým vedením. Zraněná a vysílená samice nebyla schopna létat a byla odkázána na krmení od samce, který jí hlídal.

O zraněnou samici se postarali ornitologové ze záchranné stanice Pasíčka v Boru u Skutče, která disponuje dostatečně velkou voliérou, a jejímž posláním je záchrana zvířat z volné přírody na území Pardubického kraje a realizace ekovýchovných programů pro děti, mládež i dospělé. Po deseti měsících intenzivní péče mohli ornitologové plně uzdravenou samici vypustit zpět do volné přírody. Za pomocí speciálních GPS je možné osud orlice dále sledovat. Nyní se pohybuje blízko místa, kde byla zraněna nalezena – v okolí Žehušické obory. Tato chráněná přírodní památka se nachází v okrese Kutná hora a je známa unikátním chovem bílých jelenů.

„V rámci naší činnosti uskutečňujeme celou řadu programů od odborných aktivit a vědecké práce až po preventivní, osvětovou a výchovnou činnost. Jsme velmi rádi, že nově spolupracujeme také s Nadací ORLEN Unipetrol, která v našich záchranných stanicích podporuje léčbu orlů a sokolů,“ říká Petr Stýblo, ředitel Českého svazu ochránců přírody, a dodává: „Pokud je to možné, snažíme se divoce žijící zvířata, která se do našich záchranných stanic dostanou, po vyléčení a jejich úplném zotavení vracet zpět do přírody.“

Spolupráci Nadace ORLEN Unipetrol s Českým svazem ochránců přírody navázala od letošní zimy. Ten je největší nevládní neziskovou organizací zaměřenou na ochranu přírody a krajiny v České republice, jehož posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V rámci spolupráce Nadace ORLEN Unipetrol podporuje také pomoc orlům a sokolům, kteří se jako zranění dostali do některé ze záchranných stanic, kterou ČSOP sdružuje.

Nadace ORLEN Unipetrol společně s organizací ALKA Wildlife podporuje také hnízdění kriticky ohrožených sokolů stěhovavých na komínech ve výrobních areálech skupiny ORLEN Unipetrol, na kterých sokolí rodiny doposud vychovaly již 58 mláďat. Letos se podařilo sokolům vyvést na komínech v Litvínově, Kralupech nad Vltavou a pardubickém Paramu celkem devět mláďat.