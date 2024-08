Přijďte večer 24. srpna do mosteckého přesunutého kostela

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě se 24. srpna koná tradiční akce Národního památkového ústavu s názvem Hradozámecká noc.

Návštěvníci budou mít možnost projít si kostel při výjimečné večerní atmosféře, poslechnout si výklad o historii kostela a také si zasoutěžit o vzpomínkové suvenýry. Cílem hry bude uhádnout historické postavy, které budou představovat zaměstnanci kostela. Návštěvníci se poté mohou zaposlouchat do nádherného zvuku mosteckých varhan, na něž zahraje pan varhaník Přemysl Kšica. Začátek prohlídky je v 19 hodin, poté bude vchod do kostela uzavřen, není možné vstupovat do kostela v průběhu prohlídky. Konec prohlídky bude cca ve 21 hodin. Tento čas je však pouze orientační. Vstupné je 160 Kč.