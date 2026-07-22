Red Bull Flying Bulls ovládnou oblohu nad jezerem Most

Ve čtvrtek 30. července v 19:00 se nad areálem Let It Roll představí Red Bull Flying Bulls Aerobatics Team – jedna z nejlepších leteckých akrobatických skupin na světě. Čtyři piloti, absolutní souhra a akrobacie létaná v rozestupech na hranici fyzikálních možností. Během jediné show urazí až 70 kilometrů, dosáhnou rychlosti až 420 km/h a předvedou to, co je pro Flying Bulls typické – preciznost, kterou jen tak neuvidíte.
Flying Bulls pravidelně vystupují na prestižních leteckých dnech, závodech Formule 1 i velkých hudebních festivalech. Letos svou show vůbec poprvé přivezou také na Let It Roll.