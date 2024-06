RESTAURACE NA HNĚVÍNĚ SE LETOS ZŘEJMĚ NEOTEVŘE

Restaurace na hradě Hněvín se otevře nejspíš až na jaře příštího roku. Rekonstrukce, která nabrala zdržení, bude sice dokončena letos na podzim.

Zastupitelé se zajímali o pokračování prací na rekonstrukci gastro provozu na Hněvíně. „Vybrali jsme nájemce Hněvína s předstihem, protože jsme chtěli, aby mohl konzultovat projektové přípravy na restauraci a rozhodovat, jak by měla restaurace vypadat. Plány byly úplně jiné, než je skutečnost,“ připustil primátor Marek Hrvol a připomněl, že akci už od začátku provází řada problémů. „Zhruba rok jsme se dohadovali s hasiči o požární bezpečnosti záměru, takže jsme museli zpracovávat nové řešení, což akci významně posunulo. Následně se hledala realizační firma. Další měsíce se čekalo na stavební povolení,“ podotkl. Dodal, že komplikace provázejí i samotnou realizaci, kdy se do věci se zapojili památkáři. „Chtěli jsme, aby byla restaurace na Hněvíně zprovozněna před hlavní sezonou a před olympijským festivalem. To se ale bohužel nepovede,“ posteskl si. Práce na rekonstrukci restaurace by měly být hotovy sice na podzim, ale je pravděpodobné, že nájemce Nord Food, nebude chtít otevírat provoz během ztrátových měsíců. „Otevírat na Hněvíně na podzim a v zimě by byla sebevražedná mise. Nevylučuji proto, že se zahájí provoz až od března příštího roku,“ sdělil primátor.