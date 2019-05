Rokáč Vinohrady zve fandy trash a hardcore metalu

Mostecký hudební spolek udělá o víkendu radost fandům trash a hardcore metalu. V mosteckém Rokáči Vinohrady v pátek 17.5. zahrají domácí MAYLIVE a ARAWN a pražská parta CBF. Vstupné je dobrovolné.

ARAWN (“Oron”, “Erejvn”) je v mytologii velšských Keltů Bůh podsvětí. Přísný, nesmlouvavý, ale spravedlivý. Anebo také zbrusu nová Hc /thrash metalová kapela z Mostu. Projekt, který se rok připravoval a nyní, když nastal čas, je připraven spatřit světlo světa a porvat se se svým vlastním osudem. Roční tvrdá práce vyvrcholila 5. 3. 2018, kdy se Arawn vydali do brněnského studia Sonidos a natočili debutové album “Zrození”. Arawn, bůh podsvětí nebo metalová banda, která na vás zaútočí nekompromisním thrash metalem s corovými prvky a silnou inklinaci k severu, převážně Finsku.

Další kapelou budou MAYLIVE – na vodním snímku. Její členy jste dříve mohli potkat na akcích Snow Flowers, Define Me, Final Pain nebo Your Time Has Come. Jejich moderně střižený progressive HC/punk s českými texty si nesmíte nechat ujít! Pro lepší představu se můžete rovnou mrknout na jejich debutový klip Amulet – https://www.youtube.com/watch?v=lQB2HRf7aes

COLDBLOODED FISH. Pod tímto názvem se rozhodli pokračovat bývalí členové Snow Landslide James a Honza. V lednu 2015 kapela odehrává svůj první koncert v klubu Modrá Vopice. V roce 2016 vydávají debutové EP WITH THE FISHES a v rámci jeho propagace odehrávají první zahraniční koncerty na Slovensku, v Německu a Belgii. Ukázka Thrash & Beer z jejich debutového alba:https://youtu.be/LljzX5b1ONc

Kryštof Eichler – vocals, guitar

Adam Vajner – guitar, backing vocals

Jenda Lapáček – bass, backing vocals

Honza Šole – drums