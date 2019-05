Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu krádeže a porušování domovní svobody 53letého muže z Teplic. Obviněný měl v Litvínově vstoupit nezjištěným způsobem do obytného domu, poté se dostal do sklepních prostor, kde si poradil se zamčenou sklepní kójí, do které vnikl, a ze které nic neodcizil. Už v minulosti byl za obdobné jednání odsouzen. Obviněný se nyní nachází ve výkonu trestu odnětí svobody pro jinou trestnou činnost. Za toto jednání mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.