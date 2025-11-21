Rozpočet města Mostu na rok 2026 je připraven k debatě

Město má připravenou finální verzi návrhu rozpočtu pro rok 2026, který budou schvalovat zastupitelé na prosincovém zasedání.
Návrh rozpočtu města Mostu pro rok 2026 počítá se schodkem necelé půl miliardy korun. Běžné výdaje jsou naplánovány na 2, 139 mld. korun, kapitálové na více než 1 mld. korun. „Běžný rozpočet je v plusu ve výši zhruba 87 milionů korun. Provoz města a organizací je v přebytku a nehrozí riziko, že bychom neměli na vlastní provoz, rekonstrukce a údržbu majetku,“ podotkl primátor Marek Hrvol. Celkový schodek je dán zejména kapitálovým rozpočtem, který tvoří investice. Ty jsou naplánované ve výši přes 1 mld. Kč. „Zhruba 500 milionů korun z kapitálového rozpočtu pohltí jen samotné Repre. Pokud k tomuto schodku přičteme přebytek běžného rozpočtu, vyjde nám celkový schodek rozpočtu ve výši zhruba 438 milionů korun,“ dodal primátor.
Rozpočet je jako každoročně naplánován jako mírně konzervativní. Počítá také s 2 až 3procentním nárůstem daňových příjmů. „Letos jsme museli pracovat s úpravou rozpočtového určení daní ve vztahu k nepedagogickým pracovníkům. Vytvoří propad kolem deseti milionů korun. Je to položka, která je do rozpočtu zahrnuta poprvé a vyhodnotit ji budeme moci až na konci příštího roku,“ podotkl primátor.
Rozpočet na nový rok zahrnuje také benefity pro občany, na které jsou zvyklí. Patří mezi ně doprava pro vybrané skupiny obyvatel zdarma či podpora nově narozených dětí. „Nedojde k žádnému navyšování poplatků pro občany, odpady zůstanou ve stejné výši a zůstává i výnos z odpadů,“ ujistil primátor. Rozpočet počítá také s řadou investic. Nejvíce prostředků je vyčleněných na rekonstrukci Repre, a to ve výši 500 mil. Kč.
Co se chystá
– Dokončení nového autobusového terminálu na nádraží
– Restaurování Památníku obětem 2. svět. Války na hřbitově Pod Koňských vrchem
– Nová kopule na Aquadromu a nové wellness centrum
– Výstavba a kompletní rekonstrukce komunikací v ulici K. H. Borovského. Vzniknou nové chodníky, parkovací místa i silnice
– Zahájení rekonstrukce ubytování na Hněvíně
– Realizace chodníku v ulici Tvrzova, propojení příměstské lokality Souše s Mostem
– Rekonstrukce a výstavba chodníků a komunikací v Čepirohách
– Výstavba nových stanovišť polopodzemních kontejnerů, včetně obnovy starých kontejnerových stání
– Rekonstrukce a údržba mateřinek a základních škol
– Zajištění kyberbezpečnosti
– Rekonstrukce skateparku
– Pokračování výstavby nové sportovní haly
– Nové nízkoprahové centrum na zimním stadionu včetně zázemí
– Rekonstrukce komunikací, chodníků a schodišť. Počítá se například s komunikacemi v lokalitě šesti a sedmistovek
– Studie a část projektové dokumentace na vybudování nového domova se zvláštním režimem pro seniory v ulici Ke Koupališti
– Projektová dokumentace na novou okružní křižovatku na křížení ulic Moskevská, Bělehradská a Jiřího z Poděbrad.