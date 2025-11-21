Vánoce odstartují před první adventní nedělí, ohňostroj nahradí spektakulární světelná šou

Město Most připravuje nabitý vánoční program a spoustu akcí pro všechny generace. Těšit se mohou na tradiční a oblíbené akce a také na novinky. Jednou z nich bude světelná spektakulární šou, která nahradí ohňostroj.
Vánoce začnou v Mostě už v sobotu 29. listopadu. Odstartuje je Adventní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie operou Tři tenoři. Hlavní program a rozsvěcení vánočního stromku na 1. náměstí se uskuteční o první adventní neděli, tedy 30. listopadu. „Strom už máme vytipovaný, na náměstí ho přivezou 18. listopadu z lesa z Krušných hor,“ prozradil primátor Marek Hrvol. Vánoční strom se slavnostně rozsvítí v 19 hodin. Program začne ale mnohem dříve, a to charitativní polévkou. „Chtěli bychom vybrat peníze na mobilní hospic, který se naostro spustí 1. 1. 2026,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta Stará. Součástí adventního programu bude například vystoupení Matěje Rumla s kapelou. V 16.50 hodin odstartuje Ohnivá šou skupiny Pyrotea. „Ohnivá šou proběhne dvakrát. Pro ty, kteří nebudou v tuto hodinu stíhat, se odehraje ještě v 18 hodin. Vánoční strom se rozsvítí v 19 hodin, jak jsou lidé zvyklí. Poté bude pokračovat hudební produkce,“ nastínila program první adventní neděle náměstkyně. Připomněla také, že 14. prosince se v děkanském kostele uskuteční jeden ze čtyř Adventních koncertů České televize.
Vánoční program vyplní tradiční akce. V pátek 5. prosince Mikulášská tramvaj, 7. prosince od 17 hodin Krampus šou. Vánoční zábava bude probíhat i na kluzišti vedle magistrátu. V sobotu 13. prosince je připravena diskotéka s oblíbenými moderátory Evropy 2. Nebude chybět ani Christmas Run, který se poběží v neděli 14. prosince.
Na náměstí budou na pódiu vystupovat dětské pěvecké sbory Korálek, Permoníček a Čmeláček, Kamila Hlaváčiková a její taneční studio TSKH, vánoční swing zahraje Martin Ruffer a 17. – 19. prosince budou moci lidé zažít adventní zvyky. V pondělí 22. prosince vystoupí Josef Vágner s kapelou a pěvecký sbor ze ZUŠky. V sobotu 20. prosince si mohou lidé přijít pro betlémské světlo, 23. a 24. prosince se budou konat vánoční mše v kostele. Vánoce v Mostě vyvrcholí velkolepou silvestrovskou šou. Nepůjde ale o ohňostroj. „Bude to světelná a spektakulární šou. Pyrotechnika a světla se spustí na 1. náměstí. Bude to překvapení, a určitě i velký zážitek. Lidé se mají nač těšit. I proto se bude dvakrát opakovat,“ pozvala náměstkyně.
Novinky se chystají i ve vánoční výzdobě. Nasvíceno bude 20 kilometrů světel a nově i některé prvky na Hněvíně, jako je velká vánoční koule a světelné rampouchy na nově vytvořené terase.
Vánoční trhy začínají už v pátek 28. listopadu. Dvaadvacet stánků nabídne vánoční zboží, například ozdoby, rukodělné výrobky a další. Součástí trhů na náměstí bude zvonička, zvonička, Ježíškova pošta, ohrádka se zvířátky – živý betlém a další.