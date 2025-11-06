Setkání s mužem, který oživuje nejzáhadnější kriminální případy našich dějin

„Historie není jen o datech a faktech. Je o lidech, jejich osudech a pravdě, kterou někdy hledáme celý život.“ – Radek Galaš
Hostem redaktora Českého rozhlasu Jana Beneše bude ve Studiu3 Ponte records v Mostě 12. listopadu od 19 hodin Radek Galaš.
Znáte seriál Metoda Markovič? Fascinuje vás případ Otýlie Vranské? Chtěli byste nahlédnout za oponu legendárních českých kriminálních případů? Pak si nenechte ujít besedu s Radkem Galašem – aktivním policistou s více než třicetiletou praxí, historikem a publicistou, který se stal jedním z nejrespektovanějších odborníků na historii českého četnictva a kriminalistiky.
Kdo je Radek Galaš
Radek Galaš není jen policista za stolem. Je to detektiv minulosti, který s detektivní pečlivostí pátrá po pravdě v archivech, policejních spisech a zapomenutých dokumentech. Jeho práce přinesla nový pohled na případy, které desetiletí budily otázky a vášnivé debaty.
Co můžete očekávat?
Záhada Otýlie Vranské
V roce 1933 otřásl Československem případ ženy, jejíž rozčtvrcené tělo bylo zasláno ve dvou kufrech vlakem do Bratislavy a Košic. Radek Galaš tomuto případu věnoval jedenáct let výzkumu, analyzoval policejní záznamy, dopisy i DNA materiál. Jeho kniha Otilie Vranská nabízí překvapivé závěry a možná i konečné řešení této kriminální záhady!
Spolupráce na kultovních projektech
Radek Galaš byl odborným poradcem úspěšných seriálů Četníci z Luhačovic a Svět pod hlavou. Spolupracuje s Českou televizí a rozhlasem na dokumentech o historii kriminalistiky. Právě díky expertům jako on získávají tyto projekty autentičnost a hloubku.
Metoda Markovič a další legendární případy
Pokud vás zaujal seriál Metoda Markovič (s případy Hojera a Straky), na besedě uslyšíte fascinující pozadí podobných vyšetřování z první ruky – od muže, který rozumí metodám historických i současných kriminalistů.
Autor knih a kurátor výstav
Radek Galaš je autorem a spoluautorem řady publikací o českém četnictvu, kriminálních případech a historii bezpečnostních sborů. Kurátoruje výstavy Muzea Policie ČR , které přinášejí veřejnosti unikátní exponáty – od výstroje četníků po důkazy z nejslavnějších případů.
Proč přijít?
Autentické příběhy z policejních archivů – žádné výmysly, jen skutečné případy
Pohled do zákulisí slavných kriminálních případů – od první republiky po současnost
Odpovědi na vaše otázky – možnost diskuse s odborníkem
Napínavé vyprávění – Radek Galaš umí zaujmout a vtáhnout vás do příběhu
Pro koho je beseda určena?
Milovníky true crime a kriminálních příběhů
Fanoušky seriálů jako Metoda Markovič, Četníci z Luhačovic či 30 případů majora Zemana
Zájemce o historii Československa a České republiky
Studenty kriminalistiky, historie a práva
Všechny, kdo chtějí poznat pravdu za legendami
Vstupenky online, cena 150 Kč: https://studio3.reenio.cz/…/P13…/2025-11-12;viewMode=day