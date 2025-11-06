Setkání s mužem, který oživuje nejzáhadnější kriminální případy našich dějin

Od
redakce HL
-
0
57

„Historie není jen o datech a faktech. Je o lidech, jejich osudech a pravdě, kterou někdy hledáme celý život.“ – Radek Galaš

Hostem redaktora Českého rozhlasu Jana Beneše bude ve Studiu3 Ponte records v Mostě 12. listopadu od 19 hodin Radek Galaš.

574654649_1342023354044725_1418337590304759690_nZnáte seriál Metoda Markovič? Fascinuje vás případ Otýlie Vranské? Chtěli byste nahlédnout za oponu legendárních českých kriminálních případů? Pak si nenechte ujít besedu s Radkem Galašem – aktivním policistou s více než třicetiletou praxí, historikem a publicistou, který se stal jedním z nejrespektovanějších odborníků na historii českého četnictva a kriminalistiky.

Kdo je Radek Galaš
Radek Galaš není jen policista za stolem. Je to detektiv minulosti, který s detektivní pečlivostí pátrá po pravdě v archivech, policejních spisech a zapomenutých dokumentech. Jeho práce přinesla nový pohled na případy, které desetiletí budily otázky a vášnivé debaty.
Co můžete očekávat?
Záhada Otýlie Vranské
V roce 1933 otřásl Československem případ ženy, jejíž rozčtvrcené tělo bylo zasláno ve dvou kufrech vlakem do Bratislavy a Košic. Radek Galaš tomuto případu věnoval jedenáct let výzkumu, analyzoval policejní záznamy, dopisy i DNA materiál. Jeho kniha Otilie Vranská nabízí překvapivé závěry a možná i konečné řešení této kriminální záhady!
Spolupráce na kultovních projektech
Radek Galaš byl odborným poradcem úspěšných seriálů Četníci z Luhačovic a Svět pod hlavou. Spolupracuje s Českou televizí a rozhlasem na dokumentech o historii kriminalistiky. Právě díky expertům jako on získávají tyto projekty autentičnost a hloubku.
Metoda Markovič a další legendární případy
Pokud vás zaujal seriál Metoda Markovič (s případy Hojera a Straky), na besedě uslyšíte fascinující pozadí podobných vyšetřování z první ruky – od muže, který rozumí metodám historických i současných kriminalistů.
Autor knih a kurátor výstav
Radek Galaš je autorem a spoluautorem řady publikací o českém četnictvu, kriminálních případech a historii bezpečnostních sborů. Kurátoruje výstavy Muzea Policie ČR , které přinášejí veřejnosti unikátní exponáty – od výstroje četníků po důkazy z nejslavnějších případů.
Proč přijít?
Autentické příběhy z policejních archivů – žádné výmysly, jen skutečné případy
Pohled do zákulisí slavných kriminálních případů – od první republiky po současnost
Odpovědi na vaše otázky – možnost diskuse s odborníkem
Napínavé vyprávění – Radek Galaš umí zaujmout a vtáhnout vás do příběhu
Pro koho je beseda určena?
Milovníky true crime a kriminálních příběhů
Fanoušky seriálů jako Metoda Markovič, Četníci z Luhačovic či 30 případů majora Zemana
Zájemce o historii Československa a České republiky
Studenty kriminalistiky, historie a práva
Všechny, kdo chtějí poznat pravdu za legendami

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!