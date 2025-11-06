TSKH Most nabídne víkend plný rytmu, elegance a taneční energie!

Taneční studio Kamily Hlaváčikové v ulici Maršála Rybalka se o víkendu 8. – 9. listopadu promění v místo, kde se setkává vášeň pro tanec s profesionalitou a radostí z pohybu.
Na soutěži The Most Dance League se představí 25 tanečních klubů z celé republiky a dorazí dokonce i týmy z Ostravy a Karviné! Na parketu se vystřídá kolem 60 mosteckých tanečníků a celkem proběhne přes 1500 startů.
Sobota bude patřit třídám Hobby – nejmladším nadšencům i začínajícím závodníkům, kteří roztančí sál v rytmech karibských a latinskoamerických tanců.
Neděle přinese soutěž sportovních tříd, kde už rozhoduje technika, výraz a soutěžní nasazení – čeká nás show plná energie, elegance a dokonalého tanečního projevu.
Přijďte fandit a nasát atmosféru plnou rytmu a radosti z tance!