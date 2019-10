Severočeská voda podporuje badatelské aktivity ve školách

Desítka škol v Ústeckém a Libereckém kraji dostává v těchto dnech užitečný dárek. Sada laboratorního vybavení pod názvem Bádání o vodě umožňuje žákům a studentům základních škol a gymnázií dozvědět se něco více o zajímavých vlastnostech vody a učitelům zase dává do ruky praktickou vyučovací pomůcku.

První tři školy v okrese Česká Lípa a další na Mostecku, Děčínsku a Teplicku si mohou vyzkoušet, jak se dělá kapalná duha, co je to povrchové napětí vody, uspořádat závod zavináčů nebo festival se solí.

„V sadě obsahující laboratorní sklo, základní chemikálie a další pomůcky, jsou návody na 25 pokusů a my doufáme, že obdarované školy vymyslí další a pomohou nám tak pomůcku rozšiřovat a dál vyvíjet,“ uvádí mluvčí Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Mario Böhme. Právě SVS a Severočeské vodovody a kanalizace stojí za tímto projektem, který doplňuje řadu aktivit, jež skupina Severočeská voda připravuje pro školy. Ať už jsou to soutěže, exkurze do vodárenských zařízení, nebo besedy o významu vody.

Pokusy v sadě Bádání o vodě vytvořili studenti a učitelé Scholy Humanitas, přírodovědné školy v Litvínově se specializací v oboru ekologie.

„Podporu vzdělávání v oblasti ekologie, hospodaření s vodou a budování vztahu k vodě jako ke vzácné a potřebné hodnotě považujeme za jeden z našich důležitých úkolů. Proto chceme školám postupně nabízet stále pestřejší spektrum aktivit, které by tomuto cíli vycházely vstříc,“ doplňuje generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Projekt Bádání o vodě chce v blízké budoucnosti oslovit další školy a umožnit zpestření a doplnění výuky formou online materiálů, soutěží a testů, distribuce pomůcek a dalších zajímavých aktivit.