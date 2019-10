Zahrádkáří, sadaři, baráčníci a pěstitelé: soutěžte o nejlepší LITVÍNOVSKÉ JABLKO

MĚSTO LITVÍNOV VYZÝVÁ

ZAHRÁDKÁŘE, SADAŘE, BARÁČNÍKY A PĚSTITELE K ÚČASTI VE 4. ROČNÍKU SOUTĚŽE

O NEJLEPŠÍ LITVÍNOVSKÉ JABLKO



Soutěžící přinesou dne 28. 10. v 8.30 hodin do informačního centra litvínovského zámku Valdštejnů 15 jablek k výstavě a zároveň k ochutnávce. Od 9.30 do 16 hodin proběhne výstava a ochutnávka jablek, u které mohou být soutěžící přítomni. Veřejnost pak bude jablka hodnotit a přidělovat body. V 16.30 hodin bude v salonku předána cena nejlepšímu pěstiteli, a to keramické jablko z dílny litvínovské keramičky Evy Šiškové. Soutěž se uskuteční v rámci akce OSLAVA SKLIZNĚ A ŘEMESEL, která bude probíhat 28. 10.

Foto zdroj: www.wikipedia.org