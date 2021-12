Silvestr můžete oslavit v Selském dvoře v Braňanech

Oslavit konec roku a přivítat rok Nový můžete v Selském dvoře v Braňanech a to 31. prosince od 16 hodin až do 02 hodin 1. ledna 2022 do

Čeká vás večer nabitý peckami různých hudebních žánrů, příjemná atmosféra, raut a skvělá společnost. Těšit se můžete i na soutěž, ve které můžete vyhrát voucher na pobyt v Selském dvoře. Rtel. ezervace stolů na čísle 770676674.