Ve čtvrtek si můžete přijít na mostecké náměstí pro BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Také letos dorazí Betlémské světlo na Mostecko a do Krušných hor. Rozvoz a rozdávání tohoto plamínku zajišťují již 24 let mostečtí skauti. Přijďte si pro tento plamínek, který po celou dobu jeho plápolání spojuje lidi po celém světě.

Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus, a rozvážený skauty do řady míst v mnoha evropských a také několika amerických zemích. Zpravidla bývá nejprve letecky dopraven do Vídně, odkud se dále šíří většinou po železnici. Běžně je světlo přinášeno z Betléma, ovšem v roce 2001 z důvodu nebezpečné situace v oblasti Betléma bylo přepraveno z Izraele. V roce 2012 byla kvůli k tehdejšímu blízkovýchodnímu konfliktu bezpečnostní situace natolik nepříznivá, že pouť, která doprovází světlo, musela být zrušena. Světlo bylo tehdy doneseno arabskými dětmi, stejně jako již třikrát v minulosti, přineseno do Tel Avivu, odkud bylo převezeno letadlem do Rakouska.





23. 12. – 16 – 18 hodin – 1. Náměstí Most

23. 12. – 12 hodin – Kovářská, kostel

23. 12. – 13 hodin – hraniční přechod Vejprty / Barenstein

23. 12. – 14 hodin – Annaberg, chrám Sv. Anny

23.12. – 15 hodin – Blažim, kostel

23.12. – 16 – 18 hodin nádvoří zámku Valdštejnů Litvínov

23. 12. – 16.30 hodin – Horní Jiřetín – kostel

23. 12. – 16.30 hodin – Marienberg, chrám sv. Marie

23. 12. – 18 hodin – Zöblitz, kostel

23. 12. – 19 hodin – Hora Svaté Kateřiny, kostel

23. 12. – 19.30 hodin – Olbernhau, Neuapostolische Kirche

23. 12. – 19.45 hodin – Brandov, kostel

23. 12. – 20 hodin – Seifen, kostel

24. 12. – 13 – 15 hodin – 1. Náměstí Most