Skauti zvou na oslavu Mezinárodního dne dětí

Středisko Skaut Most zve děti i jejich rodiče na oslavu Mezinárorního dne dětí. Oslava se koná ve středu 2. června od 16 do 19 hodin v Javorové ulici v Mostě (hokejka, vedle klubu seniorů). Registrace předem je možná pouze do 28. května.

Program:

Soutěže pro děti založené na poznávání přírody a práce s přírodními materiály.

P ro děti předem registrované budou připravené svačinky – toast, ovocný špíz, hopsinková šťávička, diplom a originální medaile (při registraci předem je potřeba uhradit zálohu v podobě 50 % z ceny vstupného, záloha je vratná do 31.5. včetně, informace k platbě obdržíte do mailu po provedení registrace)

Malování na obličej Pro děti neregistrované bude k dispozici svačinka – toast, ovocný špíz a „hopsinková šťávička”, diplomy budeme mít také, ale nemusí zbýt na každého

pro dospělé bude v nabídce prosecco s jahodami, káva nebo nealko drink

S sebou si můžete přinést piknikovou deku.

Tombola

Pro všechny budou připravené pomůcky k soutěžním úkolům.

K dispozici budete mít wc, přebalovací pult a pro kojící maminky soukromá místnost pro odpočinek.

Přijďte s námi společně strávit fajn odpoledne plné soutěží.

Samozřejmostí bude dodržování aktuálních nařízení, dezinfekce, rozestupy.