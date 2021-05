Ústecký kraj obdržel pro školy a školská zařízení dalších 202 tisíc antigenních testů

Jedná se znovu o antigenní testy SEJOY. Testy byly v průběhu dnešního dne pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje rozděleny a budou distribuovány za pomoci pracovníků Správy a údržby silnic Ústeckého kraje dále obcím s rozšířenou působností, které je následně doručí přímo do škol a školských zařízení. Naposledy obdržel v předchozí dodávce Ústecký kraj 247 tisíc antigenních testů v minulém týdnu dne 18. května. Zásoby antigenních testů ve školách a školských zařízeních by tak měly být zabezpečeny přibližně do poloviny června. Celkem bylo v této zavážce v České republice rozděleno 2.434 tisíc kusů těchto antigenních testů.