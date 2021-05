U sportovní školy v Litvínově vázne kvůli rodičům doprava

Městská policie Litvínov vyzývá řidiče, kteří vysadí před Sportovní soukromou základní školou Litvínov své děti, aby pokračovali v jízdě směrem na Janov. Řidiči mají 4 možnosti, kudy pokračovat v cestě. Po odbočení do ulice Emy Destinové se mohou vydat ulicí Žižkova buď do centra, nebo na druhou stranu směrem na Osadu. Taktéž je možno odbočit na první křižovatce do ul. Bezručova a Gorkého a odtud pokračovat na Osadu. Do ulice Žižkova se lze dostat také po odbočení vlevo ulicí Ke Střelnici. Po odbočení vpravo do ulice Ke Střelnici přes Czedikovu pokračují řidiči po silnici vedoucí do Meziboří, nebo opačně do centra.

V ranní špičce vznikají před školou při otáčení automobilů do protisměru kolizní situace.