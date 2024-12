Školy jsou pro město prioritou: potečou do nich další miliony

Město plánuje další investice do škol, které má ve své správě. Prioritou je neustálé zlepšování kvality výuky, modernizace i navyšování kapacity škol a školských zařízení. Jde o celkem jedenáct základních škol, čtyři mateřské školy s celkem devatenácti odloučenými pracovišti, dvě základní umělecké školy a Středisko volného času.

V uplynulých šesti letech na investice i běžnou údržbu ve všech těchto objektech město vynaložilo více než 700 milionů korun.

„Naší ambicí je neustále posouvat naše město dopředu, proto každý rok vyčleňujeme v rozpočtu velké částky právě na různé investice a opravy. Jednou z našich priorit je péče o nejmladší generaci, které chceme mimo jiné vytvořit co nejlepší podmínky pro školní, předškolní i mimoškolní vzdělávání. Za posledních šest let jsme takto investovali plných 700 milionů korun a mohu Mostečany ujistit, že v příštích letech v tomto úsilí rozhodně nepolevíme,“ uvedl primátor Marek Hrvol.

Jeho slova potvrzuje i náměstkyně primátora Markéta Stará, která má právě oblast školství na starosti: „Při našich rozhodnutích, jaké investice podpořit, se řídíme celou řadou kritérií a snažíme se finanční prostředky rozdělovat mezi jednotlivé objekty pokud možno rovnoměrně. Řídíme se jak přáními ředitelů jednotlivých příspěvkových organizací, kteří situaci ve svých školách znají nejlépe, tak rodičů, zejména co se týče navyšování kapacit mateřských škol a zřizování nových dětských skupin pro děti mladší tří let, konkrétně v odloučených pracovištích v ulicích Růžová, Albrechtická, U Cáchovny, Antonína Sochora a Hutnická.“

Většinu investovaných prostředků město uhradilo z vlastního rozpočtu, a to díky dobrému hospodaření, které umožňuje rozvíjet město skutečně dynamickým způsobem. Velkou roli hrají i poskytnuté dotace z fondů Evropské unie, v jejichž čerpání je město mimořádně úspěšné. „Za posledních šest let se nám podařilo získat jen na investice do škol více než 330 milionů korun. Ty byly využity jak na rozšiřování kapacity mateřských škol, tak na snižování energetické náročnosti v základních školách, například na třetí a patnácté. Úspěšný je i program budování odborných učeben v jednotlivých základních školách, který začal v roce 2019 a během letošního roku se týkal třetí, čtvrté, osmé a desáté základní školy, kde byl postaven celý nový pavilon informatiky,“ informovala radní pro oblast dotací Jana Falterová Zudová.