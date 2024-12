Městská policie Most zve děti od 6 do 12 let na VÁNOČNÍ DÍLNIČKY – TVOŘENÍ SE STRÁŽNÍKY. Oblíbené vánoční dílničky proběhnou v preventivním centru v pasáži U lva, vedle vánočně vyladěného Radničního parku.

Přihlášky: Strážnice Lucie Švábová, tel.: 731 633 356