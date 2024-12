LITVÍNOVŠTÍ HOKEJISTÉ NADĚLOVALI MIKULÁŠE DĚTEM V NEMOCNICÍCH

Letos sbírka probíhala v rámci 21. kola Tipsport extraligy, kdy litvínovští hostili tým. Do sbírky se kolegiálně zapojili i fanoušci a hráči soupeře. Po zápase se sešli členové litvínovského týmu s fanoušky a všechny dary rozdělili do jednotlivých mikulášských balíčků. Z letošní sbírky jich vzniklo celkem 160, které samotní hráči klubu rozvezli do nemocnic nebo dětských domovů.