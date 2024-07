Slavnostní zahájení Olympijského festivalu u jezera Most již tento čtvrtek!

Od 26. 7. do 11. 8. proběhnout v Paříži letní Olympijské hry. Ve stejném termínu se uskuteční také Olympijský festival na jezeře Most, jemuž je Ústecký kraj společně se statutárním městem Most partnery. Festival nabídne možnost vyzkoušet si přes 50 různých sportů, bohatý doprovodný program, fanzóny, gastrozónu či prodejnu s olympijskou kolekcí. Dominantou festivalu bude replika Eiffelovy věže vyrobená z komponentů na 3D tiskárně. Slavnostní zahájení Olympijského festivalu proběhne již ve čtvrtek 25. 7. 2024, vstupné na slavnostní zahájení je zdarma, nutná je pouze online rezervace na webu Olympijského festivalu. Den před samotným zahájením olympijských her v Paříži 2024 proběhne 25. července od 20 hodin slavnostní zahájení Olympijského festivalu u jezera Most, které bude poprvé v historii přenášet také Česká televize. Těšit se můžete na hudebně zábavný večer za účasti slavných sportovců a umělců, mezi které patří například herci Zdeněk Godla a Jakub Kohák, biatlonistka Gabriela Soukalová nebo vodní slalomář Vavřinec Hradilek. Vstup na slavnostní zahájení je zdarma, stačí se pouze zaregistrovat.

Brány Olympijského festivalu se následně otevřou 26. července ve 14 hodin.

K vyzkoušení budou následující letní sporty : atletika, badminton, basketbal, beachvolejbal, box, breaking, cyklistika, fotbal, golf, házená, jachting, jezdectví, judo, lukostřelba, plavání, ragby, rychlostní kanoistika, skateboarding, sporotvní lezení, stolní tenis, šerm, taekwondo, triatlon, veslování, vodní slalom, vzpírání, zápas

Další sporty na festivalu: aerobik a fitness, americký fotbal – flag fotbal, baseball, billiard, cheerleading, hokejbal, florbal, frisbee, karate, kolečkové sporty, lakros, motorsport, orientační sporty, paddleboarding, padel, parasporty, parkour, plážový fotbal, pozemní hokej, softball, šachy, šplh, taneční sport, turistika