Sociální pohřby změní ceník

Pohřbení osob, které zemřely na území města a kterým pohřeb nesjednala žádná fyzická nebo právnická osoba, má za povinnost zajistit obec. Takzvané sociální pohřby mění ceník, který schválili mostečtí radní.

Obec může tyto náklady požadovat po dědicích. Pokud nejsou, pak po státu. Pohřbení takových osob budou pro Most i v dalším období vykonávat Technické služby města Mostu, a to za jednotkovou cenu za jedno pohřbení zpopelněním v krematoriu včetně souvisejících činností ve výši 7 222 korun včetně DPH. Za jedno pohřbení zpopelněním v krematoriu včetně souvisejících činností u rakve do 130 cm za 5 474 korun včetně DPH. Za pohřbení uložením lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky na veřejném pohřebišti zaplatí nově 11 111 korun včetně DPH. „V letošním roce bylo k datu 26. 11. městem vypraveno 47 sociálních pohřbů za celkovou cenu zhruba ve výši tři sta třiceti pěti tisíc korun,“ uvedla tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.