Šokující odhalení aneb Bratrstvo kočičí pracky 7. září na hradě Hněvín

Od
redakce HL
-
0
38

SUP6542-300x169Ústecký činoherák přiveze 7. září na hrad Hněvín divadelní hru Bratrstvo kočičí pracky. Představení začíná v 17 hodin.

„Šokující odhalení! Tajemství, která neměla být nikdy vyzrazena!“

Jací byli doopravdy chlapci z Bratrstva kočičí pracky, Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš? Je vše, co se píše v TAM-TAMU neochvějná pravda? Nebo bylo všechno trochu jinak? A co na to Jan Tleskač? Nahlédněme na dobrodružství populární pětice z perspektivy údajně největších záporáků v dějinách Mladého hlasatele.

OBSAZENÍ

Dlouhé Bidlo Jan Hušek
Štětináč (alt.) Lukáš Černoch
Štětináč (alt.) Adam Ernest
Bohouš Petr Uhlík


Vstupenky k zakoupení zde:
https://tickets.nfctron.com/…/bratrstvo-kocici-pracky

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!