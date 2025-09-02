Šokující odhalení aneb Bratrstvo kočičí pracky 7. září na hradě Hněvín

Ústecký činoherák přiveze 7. září na hrad Hněvín divadelní hru Bratrstvo kočičí pracky. Představení začíná v 17 hodin.
„Šokující odhalení! Tajemství, která neměla být nikdy vyzrazena!“
Jací byli doopravdy chlapci z Bratrstva kočičí pracky, Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš? Je vše, co se píše v TAM-TAMU neochvějná pravda? Nebo bylo všechno trochu jinak? A co na to Jan Tleskač? Nahlédněme na dobrodružství populární pětice z perspektivy údajně největších záporáků v dějinách Mladého hlasatele.
OBSAZENÍ
|Dlouhé Bidlo
|Jan Hušek
|Štětináč (alt.)
|Lukáš Černoch
|Štětináč (alt.)
|Adam Ernest
|Bohouš
|Petr Uhlík
Vstupenky k zakoupení zde:
https://tickets.nfctron.com/…/bratrstvo-kocici-pracky