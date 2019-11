Spojují svět, drží mosty. Věděli jste o tak velké síle drátů?

Již dva roky putují z průmyslové zóny Triangle u Žatce stovky a tisíce kilometrů drátů do celého světa. Věděli jste, že dráty, které se zde vyrábějí ve firmě Kiswire , používají takové světové značky jako Pirelli, Michelin, Continental nebo GoodYear? Dráty z Žatecka tak díky využití v pneumatikách milionů aut spojují prakticky celý svět a s ním možná také právě Vás.

„To není ale všechno. Dráty ze závodů firmy Kiswire se používají také na mnoha visutých mostech po celém světě, jako pružiny pro nejnáročnější aplikace nebo třeba na výtazích, jeřábech, lodích či ropných plošinách. Naše dráty ze Žatce se používají hlavně do pneumatik. Ročně jen u nás vyrobíme tolik drátů, kolik váží polovina celkové populace slonů v Africe,“ vypočítává manažer firmy Václav Skála a ne náhodou zmiňuje slony, kteří jsou symbolem firmy . Přesvědčte se na www.kiswire.cz.

Žádná „pásovka“

Právě před rokem Kiswire v Trianglu otevřel další část výroby. „Stále proto do našeho týmu, který je spíše rodinnou firmou, hledáme šikovné kolegy,“ říká Skála. A v čem je to v Kiswire jiné než u mnoha jiných firem v oblasti? „Především je to způsob práce. Nemáme žádnou pásovou výrobu, práce je velmi pestrá. Lidé, kteří třeba obsluhují naše linky a stroje, se během dne pohybují na mnoha různých místech a dělají mnoho různých věcí. Chce to trochu zručnost a taky zapojit hlavu,“ dodává s úsměvem Václav Skála.

Pořádná výplata

Simona Petrásková, která má na starosti ve firmě nábor pak dodává: „Co je pro lidi důležité je, že je rovnou přijímáme jako kmenové zaměstnance. Jsme místní firmou s českým vedením a v rámci náboru se zaměřujeme na pracovníky z Ústeckého kraje. Stávají se okamžitě součástí naší rodiny. A určitě si přijdou také na velmi slušné peníze.“

A výplata? Ta je pořádná. Na dělnických pozicích se v Kiswire pohybuje hrubá mzda na úrovni 25 300 korun po zkušební době. „K tomu je ale třeba připočíst stravenky v hodnotě 150 korun na každou směnu, příspěvek na dopravu nebo roční bonusy. No a pro ty, kteří chodí poctivě do práce máme ještě zajímavý bonus za plnou docházku. Minimálně za vyzkoušení to určitě stojí,“ dodává Simona Petrásková.