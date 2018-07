Spolek přátel Litvínova zve na Chudeřínské slavnosti

V roce 1863 bývalý nájemce soukenické továrny Gustav Hermann Reimann, který byl také podílníkem na hračkářské firmě C. A. Müller, postavil novou soukenickou továrnu při cestě na Šumnou. Prodal ji v roce 1879 firmě Keller & Co. Bratři Kellerové získali nejen továrnu, ale i vodní právo a řadu parcel. V Horním Litvínově zahájili výrobu plstěných klobouků. V roce 1898 byla dostavěna továrnická vila a dobudován i rozsáhlý park. Firma zaměstnávala 500 lidí a klobouky vyvážela do celého světa i během obou světových válek. Po roce 1945 přešla továrna na stát. V roce 1948 byla výroba klobouků v Litvínově ukončena. Továrnu získal do majetku n. p. Korda a Dehor. Od konce 50. let byla bývalá továrna Keller používána jako ubytovna. V září 1992, po stavebních úpravách, město Litvínov zřídilo v budově Scholu Humanitas.

Spolek přátel historie Litvínovska pro připomnění historie budovy zařazuje do programu Chudeřínského kotlíku (sobota 1. září chudeřínskýpark) novou soutěž pro příchozí, a to o titul Chudeřínský pohlavní pokrytec! Po promenádě s pohlavními pokrytci (staročesky pokrývka hlavy, třeba i klobouk) vybere odborná porota nejlepší a nejvtipnější. Nasaďte si na hlavu cokoli a přijďte mezi nás. Legrace není nikdy dost. Spolek v nejbližší době představí dřevěný model Litvínova, tak jak vypadal v roce 1938. Vytvořil jej člen spolku Petr Kašprák.

Srdečně zveme do chudeřínského parku s programem:

00 hod. – zahájení Chudeřínského kotlíku

14.30 hod. – registrace a start soutěží

15.30 hod. – promenáda s pohlavními pokrytci

16.00 hod. – výdej a ochutnávka gulášů

17.00 hod. – vyhlášení všech soutěží a předání cen

Během celého odpoledne vás bude provázet i příjemný hudební doprovod.

Přijďte ochutnat a pobavit se.