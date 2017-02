Sportovcem roku se stal triatlonista Jakub Langhammer

Vítězem ankety Nejúspěšnější sportovec Mostecka za rok 2016 se stal triatlonista Jakub Langhammer, který zažil parádní sezonu.

V Austrálii se v září zúčastnil mistrovství světa a doběhl si tam pro nádherné sedmé místo ve své kategorii při Ironman 70,3. V červnu si ve Švýcarsku doběhl při světové triatlonové sérii Ironman 70,3 pro stříbro. V současnosti se připravuje u protinožců v Austrálii, takže na slavnostním galavečeru v mosteckém divadle, kde v pondělí proběhlo předávání cen, chyběl a ocenění přebíral jeho otec Tomáš Langhammer, také někdejší triatlet. Mezi dospělými kolektivy zvítězili extraligoví hokejisté HC Verva Litvínov. Vítězkou kategorie mládež – jednotlivci se stala litvínovská plavkyně Kamila Javorková. Mezi mládežnickými kolektivy vyhrálo Krasobruslení Most. Cenu Master převzal atlet Ivo Řezáč a vítězství v kategorii trenér roku si odnesly Michaela Smolková a Jana Nová. Pořadí v anketě:

Jednotlivci – dospělí: 1. Jakub Langhammer (triatlon), 2. Viktor Hübl (hokej), 3. František Lukeš (hokej). Dospělí – kolektivy: 1. HC Verva Litvínov (hokej), 2. Gamblers Most (malá kopaná), 3. DHK Baník Most (házená). Jednotlivci – mládež: 1. Kamila Javorková (plavání), 2. František Kordík (krasobruslení), 3. Holčáková, Černá, Lejčková (tancování – TSKH). Mládež – kolektivy: 1. Krasobruslení Most, 2. DHK Baník Most (dorostenky házená), 3. Plavání Litvínov. Sportovec senior: 1. Ivo Řezáč (atletika). Trenér: 1. M. Smolková a J. Nová (krasobruslení). Hvězda deníku: Viktor Hübl (hokej).