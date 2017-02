Vyjeďte si na výlet vlakem na Moldavu

Nemáte ještě plány na první a poslední únorový víkend? Pak můžete využít speciální nabídky a vyrazit na Moldavu po železniční trati plné tunelů a mostů. Vlak sice nejede přímo přes Most, ale zájemci se mohu nejprve přepravit do Teplic, Lomu či jiné zastávky. Mimořádné vlaky pojedou jako přímý spoj z Ústí nad Labem přes Teplice na Moldavu a zpět 3., 4., 27. a 28. února 2017, vždy ve stejných časech. Alternativní spojení – do Mostu a Oseka motoráčkem linky U25, do Ústí a Teplic motoráčkem a pak linkou U24, do Teplic autobusem 493 (všude platí jízdenky DÚK). Na Moldavě mimořádně otevřeny prostory nádražního vestibulu.