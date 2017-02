Sobotní zimní jízdy ozdobila rekordní účast

Zájem o zimní volné jízdy pro amatérské jezdce vlastním vozem po závodním okruhu mosteckého autodromu je mezi motoristickými fanoušky tradičně velký. Letošní zima, která po několikaleté absenci potěšila vydatnou a dlouhodobou sněhovou nadílkou, láká na zasněženou dráhu další a další nadšence.

Zatím nejvíce jich do Mostu dorazilo v sobotu 28. ledna. Ustanovili se tak zároveň rekord dvouleté historie The Most Winter Challenge, který představuje celkem 124 jízd po okruhu.

„Škoda, že bylo pod mrakem. I tak dorazila spousta natěšených amatérských jezdců, kteří se díky sněhu se svými auty na dráze pořádně vyřádili,“ zhodnotila úspěšnou akci eventová manažerka společnosti Autodromu Most Veronika Raková.

Připomněla, že součástí The Winter Challenge byl i jednokolový, odlehčeně pojatý závod Louda Cup. Odstartoval tradičně formou Le Mans, kdy jezdci stojí mimo svůj vůz a po odmávnutí startu k němu musejí nejdříve doběhnout, usednout za volant, připoutat se, nastartovat a vyrazit. Organizátoři atraktivitu pak ještě znásobili tím, že na přední kapotu vozu soutěžících umístili košík, do nějž vložili tenisový míček. Jeho ztráta znamenala diskvalifikaci.

„Byl to boj. Závod se jel potřetí, na sněhu a ledu měl ale premiéru. Všech jedenácti účastníků si tak zaslouží velký respekt. Výsledek se zdál od startu jasný, kdy ze zadní pozice vehementně vystartoval pan Zabloudil se svou Audi S6. Tenisák mu držel jako přilepený. Po okruhu se právě vzhledem k volně loženému míčku v košíku honil neskutečnou rychlostí s panem Vágnerem a jeho BMW E61. Chvílemi to vypadalo spíš jako závody v driftování. V posledních metrech před cílem však oběma tenisáky vypadly. Vedoucí pozice tak uvolnili skupince Focusů rodiny Benešů,“ popsala manažerka napínavý souboj.

Z vítězství V Louda Cupu se tedy nakonec radoval Roman Beneš s Fordem Focus 2.0 TDCI, rodinný doubel jistil na druhém místě jeho syn Filip s identickým vozem. Bronzová příčka patří Milanu Michaličkovi, který pilotoval BMW E91. Rozdělili si poukazy na nákup zboží v e-shopu v hodnotě 1 000, 800 a 500 korun. Věnovala je společnost Spoilercentrum, která zastupuje na tuzemském trhu několik zahraničních výrobců spoilerů, čiré optiky nebo například podvozkových částí a provozuje také e-shop s tuningovými doplňky pro automobily. Další The Winter Challenge se uskuteční v sobotu 11. a 25. února. Druhý termín zpestří opět závod Louda Cup.