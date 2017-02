Most přetlačil Slavii. Nastoupil tak spanilou jízdu za záchranou?

Hokejisté prvoligového HC Most to měli před pondělním duelem s týmem pražské Slávie hodně nahnuté. Propastný bodový rozdíl mezi nimi a týmem Kadaně v tabulce nevěstil nic dobrého, a tak nebylo divu, že do souboje se Slavií šlo mužstvo řádně posílené o hráče ze sousedního Litvínova. Nakonec posily pomohly a Most vyhrál 4:2, když dvě branky zaznamenal útočník Rostislav Martynek, který přišel na výpomoc právě z HC Verva.

Mostečtí stáhli náskok předposledního v tabulce o dva body a vypadá to, že se pokusí o spanilou jízdu za záchranou v soutěži. Ve hře je ještě patnáct bodů.

HC Most – Slavia Praha 4:2 (0:0, 1:1, 3:1). Branky a nahrávky: 40. Havlíček (K. Reichel, Divíšek), 41. Martynek (Kubinčák, Divíšek), 48. Martynek (Kubinčák, Hora), 60. K. Černý (Smolka) – 22. Schleiss (Pohl), 46. M. Kadlec (Šagát). Rozhodčí: Wagner – Bosák, Kajínek. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 273. Střely na branku: 29:27 (6:7, 12:8, 11:12).

Sestava HC Most: Spěšný – Frolo, Kokeš, Strejček, K. Černý, Walter, Šesták, Šefl – Kubinčák, Divíšek, Martynek – Rod, K. Reichel, Jícha – J. Doležal, Havlíček, Smolka – R. Veselý, J. Šimeček, Řehoř – Hora.

Sestava HC Slavia Praha: Frodl – Pohl, A. Růžička, Kolařík, Knot, Bača, J. Novák, J. Holý – Jankovský, Šafránek, P. Beránek – Pletka, Kubica, Schleiss – M. Kadlec, Šagát, Rys – Šmerha, Krliš, Půhoný.