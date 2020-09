Stan pro DRIVE-IN HLASOVÁNÍ postavila armáda na parkovišti u Hořanské cesty v Mostě

Drive-in hlasování bude probíhat ve středu 30. září 2020 od 7:00 do 15:00 hodin na parkovišti u Hořanské cesty v Mostě. Takto může hlasovat volič, který má místo trvalého pobytu na území okresu Most, ale výlučně jen z motorového vozidla. Není nutné se nikam nahlašovat.

Pokud nemůže občan v nařízené karanténě či izolaci využít drive-in hlasování může požádat na speciální telefonní lince 773 031 725 o hlasování do přenosné volební schránky. Zvláštní komise k němu zajede domů, kde bude moci odvolit. Hlasování proběhne v pátek 2. října od 7 do 22 hodin a v sobotu 3. října od 7 do 14 hodin.

Volba v zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno

Co když jste v nemocnici nebo domově seniorů? Pokud jste v izolaci v uzavřeném pobytovém zařízení, nemocnici, domově seniorů apod. nahlásí to krajská hygienická stanice příslušnému krajskému úřadu. Hlasovat zde můžete od čtvrtka 1. října 2020 od 7 hodin do pátku 2. října 2020 do 18 hodin.