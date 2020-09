Milada předala vládu nad jezerem otužilcům

Jezero Milada předalo nadvládu nad zimními měsíci otužilcům. Ti odemkli pomyslným klíčem jezero a zahájili otužileckou sezonu 2020/2021.

Na jezeře Milada probíhá už 6. sezóna otužileckého plavání. Při slavnostním ceremoniálu nechyběl osvědčený trenér Darek Beneš, který na zdar nové 6. sezóny „požehnal“ přípitkem s příním bez přerušení Koronavirem. „Do naší Milady jsme se vloupali bez odemčení klíčem, který zůstal na Magistrátě v Ústí a navíc ne na našem obvyklém místě u Trmic, kde se právě pracuje na silnici, ale na hlavní pláži,“ řekl při zahájení.

Po půlroce se na Miladě sešlo 25 zdravých a nedočkavých plavců od 8 do 77 roků. „Voda měla krásných 17 stupňů, což se hodilo hlavně několika nováčkům. Pro nás ostatních zkušených trochu kafe, ale na start do sezóny OK. Doufáme, že se nás bude scházet opět dvakrát týdně, jestli nám to někdo nestopne, stále více a otužilostí zvládneme boj s Koronavirem,“ dodal otužilec.



Správcem jezera Milada je státní podnik Palivový kombinát Ústí