Stavba v Mezibořské ulici čeká na kolaudaci

Letos město Litvínov v ulici Mezibořská vybudovalo dvě nové zastávky MHD a opravilo komunikaci před blízkou restaurací. Součástí stavebních prací byly také chodník, opěrná zeď, odvodnění komunikace a osazení nových stožárů veřejného osvětlení. Stavba, která byla zahrnuta do akčního plánu města pro rok 2019, navazuje na letošní akci města Meziboří, a to na nový chodník z Meziboří do Litvínova. Odbor investic a regionálního rozvoje městského úřadu již v předstihu požádal dotčené orgány o stanoviska ke stavbě a v současné době je požádáno o kolaudaci. Vyřízení celého kolaudačního procesu lze očekávat v první polovině prosince letošního roku, poté bude možné investici města Litvínova v ulici Mezibořská začít užívat a autobusové zastávky uvést do provozu.