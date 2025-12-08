Středoškolák získal prestižní ocenění za inovativní IT projekt

Žák 4. ročníku IT oboru Střední průmyslové školy v Teplicích Michael Kříž získal za svou inovativní studentskou práci „Kamerové odečítání hodnot z výrobní linky – ML OCR“ prestižní ocenění Českomoravské společnosti pro automatizaci v kategorii projektů žáků středních škol.
Ocenění Michael Kříž převzal při slavnostním večeru Inženýrské akademie České republiky v Betlémské kapli. Tento úspěch je důkazem jeho talentu, píle a kreativity. Školu pravidelně reprezentuje v různých soutěžích a je zapojen do programu Rozvoj nadaných žáků.
Jeho úspěch ocenila rovněž 1. náměstkyně hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková, která jej spolu s ředitelem a zástupci učitelů školy přijala na Krajském úřadě Ústeckého kraje.
Velká gratulace patří také učiteli Střední průmyslové školy v Teplicích Janu Koudelkovi, který získal Cenu profesora Hanzla pro nejlepší studenty ČVUT za uplynulý rok. Ocenění získal za mimořádné studijní výsledky a za významnou vědeckou, odbornou i další akademickou činnost.