Pozvánka na prosincové soboty v hradní hvězdárně

Vlasta Šoltysová
Mostecká hradební hvězdárna bude i během prosince otevřená všem milovníkům astronomie. Návštěvníci mohou dorazit  13., 20. a 27. prosince, vždy od 13:00 do 20:00 hodin.

Za denního světla bude možné pozorovat Slunce, po setmění pak Měsíc, planety a další objekty noční oblohy. Součástí návštěvy je také komentovaná prohlídka, která zahrnuje i poutavé vyprávění o historickém dalekohledu.
Vstupné činí 50 Kč pro dospělé, 25 Kč pro děti a rodinné vstupné (2 dospělí + 1 dítě) je za 100 Kč. Platba je možná pouze v hotovosti přímo na místě. Pokud hledáte klidný předvánoční zážitek nebo chcete dětem ukázat krásy vesmíru, prosincové odpoledne na hvězdárně jsou ideální příležitostí.

